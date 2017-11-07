В Нижнем Тагиле школьник ушел на прогулку и пропал: его ищет вся полиция города

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскивается Алексей Д. 2002 года рождения, проживающий в Ленинском районе. С заявлением о пропаже обратилась мать, которая пояснила, что ее сын 6 ноября в 16 часов ушел из дома погулять и до сих пор его местонахождение неизвестно. Ранее Алексей из дома надолго не уходил.

Приметы школьника: на вид 15 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет: куртка с капюшоном темно-синего цвета, брюки синего цвета, кроссовки серые с белой подошвой «Найк». С собой был рюкзак в клеточку зеленого цвета, также при себе Алексей имел деньги, документы, планшет, телефон и зарядное устройство.

«На розыск юноши ориентирован весь личный состав полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проверяются все возможные места нахождения несовершеннолетних. Имеется оперативная информация, что разыскиваемый может находиться за пределами Нижнего Тагила», — отметили в МВД.