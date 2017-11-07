Эксперт оценил убытки от эвакуаций из омских ТЦ

По словам эксперта, под удар от массовых «минирований» прежде всего попал бизнес, что выльется в огромный ущерб для предпринимателей.

«Мы понимаем, что эвакуация прошла в крупных торговых центрах, где традиционно много покупателей. Естественно, что от действий “телефонных террористов” прежде всего пострадали предприниматели. Они лишились клиентов. Что касается общего ущерба для бизнеса, то он предсказуемо огромен и счет здесь может идти на миллионы», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщал «СуперОмск», новая волна звонков от «телефонных террористов» прокатилась по Омску во вторник, 7 октября. Эвакуация, в частности, прошла в «Маяк Молл», «Фестиваль», «Мега», «Каскад», «Европа», «Флагман» и «Герцен Плаза».