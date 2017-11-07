Эксперт оценил убытки от эвакуаций из омских ТЦ
Председатель Омского регионального отделения «Опоры России» Олег Ананьев прокомментировал эвакуацию посетителей омских торговых центров (ТЦ)
Председатель Омского регионального отделения «Опоры России» Олег Ананьев прокомментировал эвакуацию посетителей омских торговых центров (ТЦ)
По словам эксперта, под удар от массовых «минирований» прежде всего попал бизнес, что выльется в огромный ущерб для предпринимателей.
«Мы понимаем, что эвакуация прошла в крупных торговых центрах, где традиционно много покупателей. Естественно, что от действий “телефонных террористов” прежде всего пострадали предприниматели. Они лишились клиентов. Что касается общего ущерба для бизнеса, то он предсказуемо огромен и счет здесь может идти на миллионы», — подчеркнул эксперт.
Как ранее сообщал «СуперОмск», новая волна звонков от «телефонных террористов» прокатилась по Омску во вторник, 7 октября. Эвакуация, в частности, прошла в «Маяк Молл», «Фестиваль», «Мега», «Каскад», «Европа», «Флагман» и «Герцен Плаза».
Первая волна прошла 10 сентября. Омичей в этот день и ночь выдворяли из кинотеатров, торговых центров и административных зданий.