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16:12 (мск), источник: СуперОмск

Эксперт оценил убытки от эвакуаций из омских ТЦ

Председатель Омского регионального отделения «Опоры России» Олег Ананьев прокомментировал эвакуацию посетителей омских торговых центров (ТЦ) из-за «телефонных террористов».

По словам эксперта, под удар от массовых «минирований» прежде всего попал бизнес, что выльется в огромный ущерб для предпринимателей.

«Мы понимаем, что эвакуация прошла в крупных торговых центрах, где традиционно много покупателей. Естественно, что от действий “телефонных террористов” прежде всего пострадали предприниматели. Они лишились клиентов. Что касается общего ущерба для бизнеса, то он предсказуемо огромен и счет здесь может идти на миллионы», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщал «СуперОмск», новая волна звонков от «телефонных террористов» прокатилась по Омску во вторник, 7 октября. Эвакуация, в частности, прошла в «Маяк Молл», «Фестиваль», «Мега», «Каскад», «Европа», «Флагман» и «Герцен Плаза».

Первая волна прошла 10 сентября. Омичей в этот день и ночь выдворяли из кинотеатров, торговых центров и административных зданий.

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