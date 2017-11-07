Дерзкое нападение на таксиста: в Шумилинском районе задержан рецидивист

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел вечером 6 ноября. Приехавший с заработков из России 31-летний местный житель, будучи пьяным, сел в такси в Новополоцке и сказал ехать в деревню Мишневичи Шумилинского района. Приехав на место назначения, он принял решение не платить таксисту, вынул нож и начала угрожать.

«Водителю такси удалось выбраться из авто, убежать и позвонить по 102», — сказали Sputnik в УВД.

Там отметили, что злоумышленник почти полчаса катался на угнанном такси по ночной деревне. Благодаря наличию в такси GPS-навигатора сотрудники милиции отследили угнанное такси.

По словам собеседников агентства, мужчина попытался убежать, но был задержан.