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17:02 (мск), источник: Sputnik.by

Юноша пропал из ночного клуба в Борисове

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Милиция и волонтеры разыскивают 19-ленего юношу, который исчез в ночь с 4 на 5 ноября, последний раз его видели в одном из ночных клубов в Борисове, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Источник: Reuters

Волонтеры объявили о сборе группы, которая отправиться искать пропавшего Владимира Гавриловича во вторник в 16:00, и предупредили, что нужно взять с собой горячее питье и непромокаемую верхнюю одежду на случай дождя.

«Поиски пропавшего Владимира Гавриловича продолжаются», — сообщили в ПСО «Ангел».

По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 ноября молодой человек находился в ночном клубе, примерно в 02:30 ушел в неизвестном направлении. Был одет в темно-синюю куртку, серую байку, джинсы и кроссовки. На вид ему 19 лет, рост — 174 сантиметра, телосложение нормальное, глаза голубые волосы русые.

В настоящее время кроме волонтеров ПСО молодого человека разыскивают сотрудники Борисовского РОВД. По информации поисково-спасательного отряда, в клубе юноша повздорил с солдатами, была даже драка.

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