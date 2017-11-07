Юноша пропал из ночного клуба в Борисове

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Волонтеры объявили о сборе группы, которая отправиться искать пропавшего Владимира Гавриловича во вторник в 16:00, и предупредили, что нужно взять с собой горячее питье и непромокаемую верхнюю одежду на случай дождя.

«Поиски пропавшего Владимира Гавриловича продолжаются», — сообщили в ПСО «Ангел».

По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 ноября молодой человек находился в ночном клубе, примерно в 02:30 ушел в неизвестном направлении. Был одет в темно-синюю куртку, серую байку, джинсы и кроссовки. На вид ему 19 лет, рост — 174 сантиметра, телосложение нормальное, глаза голубые волосы русые.