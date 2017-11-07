Юноша пропал из ночного клуба в Борисове
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Милиция и волонтеры разыскивают 19-ленего юношу, который исчез в ночь с 4 на 5 ноября, последний раз его видели в одном из ночных клубов в Борисове, сообщил
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Милиция и волонтеры разыскивают 19-ленего юношу, который исчез в ночь с 4 на 5 ноября, последний раз его видели в одном из ночных клубов в Борисове, сообщил
Волонтеры объявили о сборе группы, которая отправиться искать пропавшего Владимира Гавриловича во вторник в 16:00, и предупредили, что нужно взять с собой горячее питье и непромокаемую верхнюю одежду на случай дождя.
«Поиски пропавшего Владимира Гавриловича продолжаются», — сообщили в ПСО «Ангел».
По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 ноября молодой человек находился в ночном клубе, примерно в 02:30 ушел в неизвестном направлении. Был одет в
В настоящее время кроме волонтеров ПСО молодого человека разыскивают сотрудники Борисовского РОВД. По информации