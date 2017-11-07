Падение китайского космического корабля Tiangong-1 угрожает Европе
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Фрагменты китайской космической станции Tiangong-1 могут упасть на территории Евросоюза, говорится в сообщении Европейского космического агентства (ЕКА).
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Фрагменты китайской космической станции Tiangong-1 могут упасть на территории Евросоюза, говорится в сообщении Европейского космического агентства (ЕКА).
В настоящее время корабль находится на высоте около 300 километров на орбите, ожидается, что с января по март 2018 года он начнет неконтролируемое снижение и упадет на Землю.
«Из-за геометрии орбиты станции мы уже можем исключить возможность того, что
В данной области находятся Испания, Италия, Португалия, Болгария и Греция. По сообщению ЕКА, обломки корабля могут рухнуть на в нескольких европейских странах.
В настоящее время точно не известно, когда именно станция начнет снижаться, поэтому ЕКА собирается постоянно мониторить ее орбиту.
Длина корабля Tiangong-1 составляет 12 метров, диаметр — 3,3 метра, масса — более 8,5 тонны. Китай потерял связь со станцией в 2016 году.