Падение китайского космического корабля Tiangong-1 угрожает Европе

Источник: Sputnik.by

В настоящее время корабль находится на высоте около 300 километров на орбите, ожидается, что с января по март 2018 года он начнет неконтролируемое снижение и упадет на Землю.

«Из-за геометрии орбиты станции мы уже можем исключить возможность того, что какие-либо фрагменты будут падать над любой областью севернее 43 градусов северной широты или южнее 43 градусов южной широты», — сказал Хольгер Краг, руководитель отдела мониторинга космического мусора ЕКА.

В данной области находятся Испания, Италия, Португалия, Болгария и Греция. По сообщению ЕКА, обломки корабля могут рухнуть на в нескольких европейских странах.

В настоящее время точно не известно, когда именно станция начнет снижаться, поэтому ЕКА собирается постоянно мониторить ее орбиту.