СНБ вскрыла фиктивную схему зачисления на учебу в региональный вуз

Источник: Sputnik

Согласно полученной информации, к гражданину Ш. Ф. обратился временно безработный уроженец Джизакской области 47-летний Искандар Тошбоев, который предложил помочь с зачислением его дочери в Чирчикский государственный педагогический институт.

«За свои посреднические услуги мужчина потребовал 5 тысяч долларов, из которых 3 тысячи должны были быть переданы в качестве аванса. Также Тошбоев запросил ксерокопию паспорта девушки, справку с тестового центра о набранных баллах, которые, по его словам, он намеревался передать якобы имеющимся у него знакомым в Министерстве высшего и среднего специального образования», — отметил представитель силовой структуры.

Оперативники СНБ совместно с сотрудниками Департамента при Генпрокуратуре задержали Тошбоева с поличным возле ресторана «Сафари» в Юнусабадском районе Ташкента при получении 3 тысяч долларов.

В ходе допроса мужчина признал вину. По его словам, он намеревался потратить полученную сумму на личные нужды. При этом задержанный сообщил, что в фиктивном зачислении ему оказывает содействие преподаватель черчения этого вуза некий Хайитбой.

«Позже в Чирчике с поличным при получении 3 тысяч долларов и копии паспорта девушки был задержан уроженец Джизакской области, доцент Чирчикского государственного педагогического института 55-летний Хайитбой Султонов. В ходе опроса он признал свою вину, также объяснив свои действия попыткой личного обогащения», — рассказал сотрудник СНБ.

При этом, по словам задержанного, он не намеревался производить какие-либо действия по зачислению в вуз дочери пострадавшего.