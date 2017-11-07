В Крыму восстановили опору ЛЭП, поврежденную в результате диверсии

Источник: РИА Новости

В ночь на 1 ноября в Крыму было повреждено два газопровода и обрушена ЛЭП на Южном берегу Крыма под Алуштой. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела, квалифицировав их как диверсии.

«Все работы были завершены еще с 3 на 4 ноября, также полностью заменены элементы несущей конструкции», — сказали в минтопэнерго.