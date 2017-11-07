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17:18 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре украинца Павла Гриба оставили под стражей

КРАСНОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Краснодарский краевой суд оставил украинца Павла Гриба под стражей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: РИА Новости

Во вторник в Краснодарском краевом суде состоялось заседание, на котором была рассмотрена апелляция на содержание под стражей украинца Павла Гриба.

«Суд оставил свое решение без изменений. Он (Павел Гриб — ред.) остается под стражей», — отметили в суде, уточнив, что мера пресечения украинцу продлена на два месяца.

Как уточнили в суде, следствие подозревает Гриба в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 примечание 1 (склонение, вербовка или иное вовлечение в совершение террористической деятельности).

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел Гриб находится в розыске по статье 205 УК РФ «террористический акт».

Позднее Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, что его сын находится в РФ в следственном изоляторе. Затем МИД Украины сообщил, что Гриба посетил украинский консул.

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