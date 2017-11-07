Взбесившаяся из-за измены мужа иранка вынудила пилота посадить самолет
Самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший рейсом из Дохи на Бали, совершил вынужденную посадку в аэропорту индийского города Ченнаи
Самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший рейсом из Дохи на Бали, совершил вынужденную посадку в аэропорту индийского города Ченнаи
Женщина путешествовала вместе со своим мужем и ребенком. Когда супруг заснул, иранка воспользовалась его рукой, чтобы разблокировать смартфон. Она приложила палец мужа к экрану устройства и получила доступ к его частной переписке.
Из сообщений женщина узнала, что ее супруг ей изменяет. Обманутая иранка впала в ярость и начала избивать неверного мужа. В ситуацию попытался вмешаться командир воздушного судна, однако успокоить разгневанную женщину не удалось.
В итоге командир принял решение прервать полет и совершить экстренную посадку. После приземления всю семью высадили в аэропорту.
Как сообщает издание, никаких полицейских мер в отношении дебоширки предпринято не было. А уже на следующий день вся семья отправилась на Бали самолетом другой авиакомпании.