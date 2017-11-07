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13Густой смог окутал Дели
18:06 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Густой смог над Дели: жители в панике

Столицу Индии Дели окутал густой серый смог. По данным Всемирной организации здравоохранения, в некоторых районах города уровень загрязнения воздуха в 30 раз превышает допустимую норму.

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Медицинская организация Индии (IMA) ввела в городе «режим чрезвычайной ситуации» и призвала власти страны сделать все возможное для улучшения экологии. IMA также рекомендовала отменить городской марафон, намеченный на 19 ноября.

Источник: AFP 2017

Многие пользователи соцсетей жалуются на проблемы с дыханием и публикуют фотографии, на которых виден густой смог на улицах города.

Источник: AFP 2017

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал обратился к министерству образования с просьбой рассмотреть вопрос о закрытии городских школ на несколько дней.

Источник: AFP 2017

Уровень загрязнения воздуха традиционно наблюдается в Дели в зимний период, когда фермеры из соседних штатов Пенджаб и Харьяна сжигают солому, чтобы очистить поля к посевному сезону.

Источник: AFP 2017

Активисты говорят, что власти пока не уделяют достаточного внимания этой проблеме, несмотря на резкое ухудшение экологической ситуации в индийской столице.

Источник: AFP 2017

Низкая скорость ветра, пыль со строек, сжигание мусора и использование фейерверков также способствуют повышению уровня загрязнения воздуха в Дели.

Источник: AFP 2017

В октябре городские власти представили план по улучшению ситуации: в частности, он предусматривает транспортные ограничения и закрытие крупной городской электростанции. Однако большинство горожан пока не замечает особых изменений к лучшему.

Источник: AFP 2017

Загрязнение воздуха является одной из главных причин преждевременной смерти среди жителей Индии. Около 620 тысяч жителей этой страны каждый год умирают от заболеваний, связанных с загрязнением атмосферы, говорят в ВОЗ.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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