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18:24 (мск), источник: Informburo.kz

На взятки от бизнесменов Бишимбаев построил дом под Астаной — прокуроры

Прокуроры рассказали, в чём обвиняют экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева по эпизоду взяток в АО «Байтерек Девелопмент».

Источник: Informburo.kz

«Бишимбаев из корыстной заинтересованности задался противоправной целью незаконного личного материального обогащения при реализации программы “Нурлы жол”, для чего организовал получение взяток от руководителей строительных компаний — потенциальных частных партнёров за заключение договоров о совместной реализации проектов жилищного строительства и беспрепятственное подписание актов выполненных работ», — сказала прокурор Сауле Сыдыкова.

По версии обвинения, Бишимбаев разработал преступный план и намеревался использовать причитающуюся ему долю взяток на строительство загородного дома на земельном участке, зарегистрированном на имя его тёщи в посёлке Косшы.

Экс-министр, будучи председателем правления холдинга «Байтерек», склонил к совершению преступлений председателя правления АО «Байтерек Девелопмент» Бахыта Жаксыбаева, утверждают прокуроры. При этом Жаксыбаев посвятил в детали спланированных Бишимбаевым преступлений сотрудников АО «Байтерек Девелопмент». Управляющий директор АО «Байтерек Девелопмент» Дильрух Анарбай контролировал строительство загородного дома в посёлке Косшы для Бишимбаева за счёт взяток.

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В феврале 2015 года директор ТОО «СВ+» Сабит Утебалиев решил дать взятку руководству АО «Байтерек Девелопмент» за общее покровительство. Жаксыбаев, будучи в служебной командировке в Уральске, дополнительно в ходе личной встречи с Утебалиевым подтвердил необходимость взятки в размере 10% от стоимости проекта за заключение договора инвестирования и последующее беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Анарбай одобрил строительство 9-ти этажного жилого дома в Уральске стоимостью 1,5 млрд тенге.

Утебалиев в феврале 2016 года в Астане лично передал Анарбаю часть оговорённой взятки — 9 млн тенге, а в марте — ещё 8 млн тенге. Из этих средств 9 млн тенге Анарбай потратил на строительство загородного дома для Бишимбаева, утверждает обвинение.

Кроме того, Бишимбаев с руководством АО «Байтерек Девелопмент» с февраля 2015 года по октябрь 2016 года неоднократно по аналогичной схеме лично получил взятку в особо крупном размере от руководителей и представителей ТОО «ProjectCityGroup».

Из полученных в качестве взятки 224 млн тенге 62,3 млн тенге потратили на строительство загородного дома для Бишимбаева, а остальные денежные средства распределили между собой соучастники.

Помимо этого Бишимбаев, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Жаксыбаевым и другими, используя своё служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с апреля по август 2016 года неоднократно получил взятки от директора ТОО «Урал-Авто» Кайдара Кощанова. Он лично передал Анарбаю 35 млн тенге за общее покровительство.

С марта по ноябрь 2016 года 25,5 млн тенге получены от руководства ТОО «Бином» Данияра Олжабекова и Уалихана Джумабаева. Из этой суммы 18 млн тенге пошли на приобретение мебели и бытовой техники в загородный дом Бишимбаева, а оставшаяся сумма была распределена между соучастниками, утверждают прокуроры.

Ранее прокурор Сауле Сыдыкова рассказала детали получения взятки 2 млн долларов экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым.

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