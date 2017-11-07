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18:40 (мск), источник: Actualitati.md

Цепное ДТП: На Телецентре столкнулись 5 автомобилей

Серьезная авария произошла сегодня, 7 ноября, после обеда в районе Телецентр в направлении Ботаники.

Источник: Actualitati.md

В результате столкновения 5 автомобилей на улице Миорица вблизи перекрестка с улицей Георге Асаки движение оказалось заблокированным.

Это привело к образованию огромных пробок. Водителям прошлось ждать несколько часов, пока движение восстановится.

В срочном порядке на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. На данный момент они выясняют все обстоятельства инцидента.

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