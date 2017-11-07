Цепное ДТП: На Телецентре столкнулись 5 автомобилей

Источник: Actualitati.md

В результате столкновения 5 автомобилей на улице Миорица вблизи перекрестка с улицей Георге Асаки движение оказалось заблокированным.

Это привело к образованию огромных пробок. Водителям прошлось ждать несколько часов, пока движение восстановится.