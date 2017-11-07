Летевший на Бали самолет совершил экстренную посадку в Индии из-за ревнивой пассажирки
Во время рейса гражданка Ирана разблокировала смартфон своего мужа и узнала о его измене.
Во время рейса гражданка Ирана разблокировала смартфон своего мужа и узнала о его измене.
В Индии экстренную посадку самолет авиакомпании Qatar Airlines, направлявшийся из Дохи на Бали. Это произошло
Как сообщает Gulf News, гражданка Ирана разблокировала смартфон мужа его пальцем, когда тот спал. Получив свидетельства измены супруга, женщина пришла в ярость и начала его избивать.
Члены экипажа не смогли утихомирить обиженную супругу, тогда командир корабля принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту индийского Ченнаи.
Отмечается, что пара летела в самолете вместе с ребенком, их сняли с рейса, после чего борт отправился на Бали. Супруги с ребенком провели ночь в аэропорту, а затем рейсом другой авиакомпании отправились в