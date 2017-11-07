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18:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Летевший на Бали самолет совершил экстренную посадку в Индии из-за ревнивой пассажирки

Во время рейса гражданка Ирана разблокировала смартфон своего мужа и узнала о его измене.

Источник: Комсомольская правда

В Индии экстренную посадку самолет авиакомпании Qatar Airlines, направлявшийся из Дохи на Бали. Это произошло из-за женщины, узнавшей об изменах мужа прямо на борту.

Как сообщает Gulf News, гражданка Ирана разблокировала смартфон мужа его пальцем, когда тот спал. Получив свидетельства измены супруга, женщина пришла в ярость и начала его избивать.

Члены экипажа не смогли утихомирить обиженную супругу, тогда командир корабля принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту индийского Ченнаи.

Отмечается, что пара летела в самолете вместе с ребенком, их сняли с рейса, после чего борт отправился на Бали. Супруги с ребенком провели ночь в аэропорту, а затем рейсом другой авиакомпании отправились в Куала-Лумпур. Полицейских к разрешению конфликта не привлекали.

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