Летевший на Бали самолет совершил экстренную посадку в Индии из-за ревнивой пассажирки

Источник: Комсомольская правда

В Индии экстренную посадку самолет авиакомпании Qatar Airlines, направлявшийся из Дохи на Бали. Это произошло из-за женщины, узнавшей об изменах мужа прямо на борту.

Как сообщает Gulf News, гражданка Ирана разблокировала смартфон мужа его пальцем, когда тот спал. Получив свидетельства измены супруга, женщина пришла в ярость и начала его избивать.

Члены экипажа не смогли утихомирить обиженную супругу, тогда командир корабля принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту индийского Ченнаи.