В Индии самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки

Летевший из столицы Катара Дохи на Бали самолет Qatar Airways экстренно сел в Индии, после того как пассажирка узнала об измене своего мужа и стала «неуправляемой». Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на представителя Центральных сил промышленной безопасности, которые отвечают за безопасность индийских аэропортов.

Инцидент произошел утром 7 ноября. Самолет экстренно сел в индийском городе Ченнаи в штате Тамилнад на юге страны. После ссоры пары из Ирана женщина при помощи отпечатка пальца спящего мужа разблокировала его смартфон и обнаружила там свидетельство измены.