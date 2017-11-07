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18:35 (мск), источник: РБК

В Индии самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки

Летевший из столицы Катара Дохи на Бали самолет Qatar Airways экстренно сел в Индии, после того как пассажирка узнала об измене своего мужа и стала «неуправляемой».

Летевший из столицы Катара Дохи на Бали самолет Qatar Airways экстренно сел в Индии, после того как пассажирка узнала об измене своего мужа и стала «неуправляемой». Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на представителя Центральных сил промышленной безопасности, которые отвечают за безопасность индийских аэропортов.

Инцидент произошел утром 7 ноября. Самолет экстренно сел в индийском городе Ченнаи в штате Тамилнад на юге страны. После ссоры пары из Ирана женщина при помощи отпечатка пальца спящего мужа разблокировала его смартфон и обнаружила там свидетельство измены.

Затем она устроила скандал, члены экипажа не смогли успокоить женщину. После посадки в Ченнаи пассажирку, ее мужа и ребенка высадили, а самолет продолжил полет на Бали. По словам представителя Центральных сил промышленной безопасности, полиция не стала предъявлять обвинения в связи с инцидентом.

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