Видеофакт: машина загорелась во время движения в Бресте
Легковой автомобиль загорелся во время движения в Бресте. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем пожара.
Легковой автомобиль загорелся во время движения в Бресте. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем пожара.
Инцидент в областном центре произошел во вторник днем на улице Луцкой. По информации очевидцев, автомобиль выехал с дворовой территории, и у него
Возгорание потушили остановившиеся водители других авто и оперативно прибывшие на место ЧП пожарные расчеты.