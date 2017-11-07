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20:27 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: машина загорелась во время движения в Бресте

Легковой автомобиль загорелся во время движения в Бресте. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем пожара.

Источник: Sputnik.by

Инцидент в областном центре произошел во вторник днем на улице Луцкой. По информации очевидцев, автомобиль выехал с дворовой территории, и у него из-под капота пошел дым.

Возгорание потушили остановившиеся водители других авто и оперативно прибывшие на место ЧП пожарные расчеты.

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