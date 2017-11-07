В Калининградской области обнаружили вирус африканской чумы свиней

Источник: Калининград.Ru

В Багратионовском округе устанавливают карантин из-за африканской чумы свиней. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Вирус обнаружили при проведении лабораторных исследований проб от трупов кабанов 4 ноября. Африканская чума свиней относится к группе особо опасных инфекций, которые быстро распространяются и наносят колоссальный ущерб животноводству. Сейчас специалисты устанавливают источник заболевания.

Кроме того, в неблагополучных охотхозяйствах ввели карантин. Эксперты пытаются ликвидировать инфекцию и предотвратить её распространение. Одним из основных мероприятий является снижение численности популяции кабана на территории области до плотности 0,25 особей на тысячу гектаров. Такой норматив предусмотрен ветеринарными требованиями.

Для профилактики распространения АЧС владельцам свиней необходимо повысить биологическую безопасность своих хозяйств. В частности, следует закрыть доступ посторонним лицам на ферму, отказаться от выгула поголовья, исключить корма животного происхождения и пищевыми отходами без проверки, провести обработку свиней и помещений против клещей и вести борьбу с грызунами.