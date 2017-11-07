Подробности перестрелки между жителями двух сел в Жамбылской области рассказали в ДВД

Источник: Newtimes.kz

«Следствием установлено, что 6 ноября, примерно в 18.30, во время следования на автотранспорте из села Аса в село Кумтиын между двумя пассажирами случился конфликт, который ближе к полуночи получил свое продолжение. В итоге произошел конфликт между группой жителей сел Аса и Кумтиын с применением дробового гладкоствольного оружия», — сообщили в областном ДВД.

По информации полиции, в дальнейшем в Центральную районную больницу обратились 7 человек с различными телесными повреждениями, полученными в результате выстрелов. Кроме того, от полученных ранений в грудную клетку скончался 30-летний житель села Каракемер Жамбылского района.

«Данный факт зарегистрирован ЕРДР по статье 99 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в ведомстве.