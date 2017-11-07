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19:32 (мск), источник: Интерфакс

Татьяна Фельгенгауэр усомнилась в сумасшествии напавшего на нее мужчины

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр считает, что напавший не нее мужчина не сумасшедший.

Источник: РИА "Новости"

«Я уверена в том, что этот человек не сумасшедший. Мне кажется, он прекрасно все спланировал. Если вы видели выписку из моего эпикриза — вы понимаете, он шел не пугать, он шел убивать. Он знал, куда нужно бить, удар был очень уверенный, не один удар — два, и еще лицо. Меня спас наш охранник», — сказала журналистка.

По ее словам, напавший на нее «не был похож на нервного психа». «А вот зачем он шел меня убивать — я не знаю и не хочу об этом думать. От этого пользы никакой, а вреда очень много», — рассказала Фельгенгауэр в эфире радиостанции.

Она прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о том, что нападение совершил психически больной человек. По словам журналистки, она «сначала ужасно расстроилась и даже рассердилась», услышав такую оценку. Однако, в итоге, важно то, что у ее адвоката «претензий к работе следователя нет».

Нападение на Фельгенгауэр было совершено 23 октября в помещении радиостанции «Эхо Москвы». Преступник прорвался в здание, ослепив охранника из газового баллончика, и нанёс журналистке удар ножом в шею. Она была госпитализирована в институт имени Склифосовского, где её прооперировали. Нападавший был задержан и опознан как 48-летний Борис Гриц.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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