Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13Густой смог окутал Дели
22:00 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Как появился труп под окнами больницы в Екатеринбурге

СКР проверяет обстоятельства гибели человека во дворе ГКБ № 24.

Следственный отдел СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку по факту гибели человека, труп которого обнаружили 7 ноября в переулке Рижский, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе свердловского следственного главка. Молодого человека с бинтами на животе нашли во дворе городской клинической больницы № 24.

«В рамках проверочных мероприятий будет не только выясняться точная причина смерти гражданина, но и даваться оценка своевременности оказания необходимой помощи данному гражданину», — говорится в официальном заявлении СУ СКР.

На видео, опубликованном на портале Е1 заметно, что молодой человек лежал на тротуаре, возле него стоял врач. Чуть позже к лежавшему подоспели санитары с носилками. Был ли на момент обнаружения очевидцами мужчина мертв неизвестно. Факт гибели человека зафиксирован силовиками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
От горячего до десерта. Рецепты из засохшего хлеба
Лондон обвиняет Россию в «слепой поддержке» режима Асада
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Украина ввела санкции против 18 российских компаний
Принца Саудовской Аравии застрелили при аресте
Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества к 2600 году
Подозреваемый в домогательствах уэльский министр найден мертвым
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь