Как появился труп под окнами больницы в Екатеринбурге
СКР проверяет обстоятельства гибели человека во дворе ГКБ № 24.
СКР проверяет обстоятельства гибели человека во дворе ГКБ № 24.
Следственный отдел СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку по факту гибели человека, труп которого обнаружили 7 ноября в переулке Рижский, сообщили «АиФ-Урал» в
«В рамках проверочных мероприятий будет не только выясняться точная причина смерти гражданина, но и даваться оценка своевременности оказания необходимой помощи данному гражданину», — говорится в официальном заявлении СУ СКР.
На видео, опубликованном на портале Е1 заметно, что молодой человек лежал на тротуаре, возле него стоял врач. Чуть позже к лежавшему подоспели санитары с носилками. Был ли на момент обнаружения очевидцами мужчина мертв неизвестно. Факт гибели человека зафиксирован силовиками.