Как появился труп под окнами больницы в Екатеринбурге

Следственный отдел СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку по факту гибели человека, труп которого обнаружили 7 ноября в переулке Рижский, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе свердловского следственного главка. Молодого человека с бинтами на животе нашли во дворе городской клинической больницы № 24.

«В рамках проверочных мероприятий будет не только выясняться точная причина смерти гражданина, но и даваться оценка своевременности оказания необходимой помощи данному гражданину», — говорится в официальном заявлении СУ СКР.