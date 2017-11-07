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19:35 (мск), источник: РИА Новости

В Москве возбудили дело против чиновника Росавиации за получение взятки

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили дело в отношении чиновника Росавиации после получения им взятки в 100 тысяч рублей за помощь в незаконном ввозе в Россию частного самолета, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 УК РФ «получение должностным лицом взятки за незаконные действия», — говорится в сообщении.

Как отметила Марковская, 3 ноября около 15.30 начальник Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта в своем служебном кабинете получил от мужчины взятку в 100 тысяч рублей.

По данным следствия, эти деньги были переданы ему за ранее направленный ложный документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в РФ частного воздушного судна РАС-750XL. Как заявляет представитель ведомства, ответ на запрос должен был быть использован взяткодателем в суде в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и пеней в 6,9 миллиона рублей.

Марковская уточнила, что фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291.1 УК РФ «посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий» и части 3 статьи 291 УК РФ «дача взятки должностному лицу».

В настоящее время следствие продолжает сбор доказательственной базы. По словам представителя ведомства, лица, в отношении которых возбуждено дело, признали свою вину и дали подробные показания. На время предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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