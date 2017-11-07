В Москве возбудили дело против чиновника Росавиации за получение взятки

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 УК РФ «получение должностным лицом взятки за незаконные действия», — говорится в сообщении.

Как отметила Марковская, 3 ноября около 15.30 начальник Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта в своем служебном кабинете получил от мужчины взятку в 100 тысяч рублей.

По данным следствия, эти деньги были переданы ему за ранее направленный ложный документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в РФ частного воздушного судна РАС-750XL. Как заявляет представитель ведомства, ответ на запрос должен был быть использован взяткодателем в суде в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и пеней в 6,9 миллиона рублей.

Марковская уточнила, что фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291.1 УК РФ «посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий» и части 3 статьи 291 УК РФ «дача взятки должностному лицу».