Похитительница из Молдовы — зачем она украла ребенка в Одессе

Источник: Sputnik.md

Шестнадцатилетняя девушка была задержана. Начато уголовное производство по статье 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы.

Напомним, что инцидент с похищением произошел в воскресенье. Мальчик пропал с детской площадки на улице Ицхака Рабина. Ребенка обнаружили на следующий день в компании ромов — житель города узнал в мальчике того, кто был изображен на растиражированных полицией фотографиях, и вызвал стражей правопорядка.

По данным МВД, задержали ребенка и его похитительницу на улице Эстонской. Выяснилось, что потенциальная похитительница представилась мальчику дальней родственницей и хорошей знакомой его матери.

Есть данные, что девушка использовала ребенка для попрошайничества.

По данным полиции, сейчас с ребенком все хорошо, его передали матери.

Теперь полиция сообщает, что предполагаемую похитительницу задержали при попытке продать телефон мальчика на Привозе (старейший рынок в Одессе — ред.).