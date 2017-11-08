Подозреваемый в мошенничестве задержан в Ростове-на-Дону

По данным пресс-службы ГУ МВД РО, мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении у него крупной суммы денег. Как выяснилось позже, задержанный по подозрению в мошенничестве был знаком с пострадавшим, который сам отдал ему свои деньги — 45 тысяч рублей на покупку ноутбука. После этого приятель перестал выходить на связь. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанный уже был судим за аналогичное преступление. В отношении него снова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».