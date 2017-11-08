МАК начал расследование авиакатастрофы с летевшим в Хабаровский край Ан-2

В Межгосударственном авиационном комитете создали комиссию для расследования катастрофы в Амурской области, где самолёт Ан-2 практически полностью сгорел, а один из пилотов погиб. Специалисты уже начали работать над выяснением всех обстоятельств происшествия.

Агентство писало, что авиакатастрофа произошла с участием пассажирского самолёта Ан-2, который отправлялся в Хабаровский край. Воздушное судно не успело набрать высоту и пошло на аварийную посадку, но в итоге жёстко приземлилось и загорелось. Одного из пилотов спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Одной из причин происшествия, по их мнению, могли стать неверные действия экипажа. Кроме того, они считают, что самолёт был неисправен.