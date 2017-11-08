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03:52 (мск), источник: Восток Медиа

МАК начал расследование авиакатастрофы с летевшим в Хабаровский край Ан-2

Сотрудники комитета уже приступили к выяснению обстоятельств крушения.

Источник: Reuters

В Межгосударственном авиационном комитете создали комиссию для расследования катастрофы в Амурской области, где самолёт Ан-2 практически полностью сгорел, а один из пилотов погиб. Специалисты уже начали работать над выяснением всех обстоятельств происшествия.

«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сообщает пресс-центр МАК.

Как уточнил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» благовещенский транспортный прокурор Виктор Бабий, самолёт Ан-2 выполнял грузовой рейс. Возгорание произошло при падении воздушного судна.

«Организован выезд на место происшествия Благовещенского транспортного прокурора, руководителя Амурского следственного отдела Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, транспортной полиции. Обстоятельства случившегося и причины катастрофы будут установлены в ходе проведения проверки и расследования уголовного дела», — добавил Виктор Бабий.

Агентство писало, что авиакатастрофа произошла с участием пассажирского самолёта Ан-2, который отправлялся в Хабаровский край. Воздушное судно не успело набрать высоту и пошло на аварийную посадку, но в итоге жёстко приземлилось и загорелось. Одного из пилотов спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Одной из причин происшествия, по их мнению, могли стать неверные действия экипажа. Кроме того, они считают, что самолёт был неисправен.

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