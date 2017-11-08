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03:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, кто ответит за полыхающие приморские леса

Прокуратура Приморья заинтересовалась причинами разрастания пожаров на территории края. Виновники устанавливаются, сообщает Deita. ru.

Так, в деятельности ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Тушение пожаров осуществлялось только сотрудниками самого заповедника — около 20 человек. Этого было явно недостаточно.

Далее было привлечено 45 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана» к тушению огня, но было слишком поздно.

Аналогичные факты непринятия достаточных мер к тушению действующего с 3 ноября т.г. пожара выявлены прокурором и г. Дальнегорска в ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К. Г. Абрамова».

Прокурорское вмешательство потребовалось и в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров. «Приморское лесничество» также попало под раздачу. Во многом, как сообщает прокуратура, ЧП случились в связи с ненадлежащим финансированием департаментом лесного хозяйства Приморского края указанной деятельности.

Михаил Грач.

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