Стало известно, кто ответит за полыхающие приморские леса
Прокуратура Приморья заинтересовалась причинами разрастания пожаров на территории края. Виновники устанавливаются, сообщает Deita. ru.
Прокуратура Приморья заинтересовалась причинами разрастания пожаров на территории края. Виновники устанавливаются, сообщает Deita. ru.
Так, в деятельности ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Тушение пожаров осуществлялось только сотрудниками самого заповедника — около 20 человек. Этого было явно недостаточно.
Далее было привлечено 45 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана» к тушению огня, но было слишком поздно.
Аналогичные факты непринятия достаточных мер к тушению действующего с 3 ноября т.г. пожара выявлены прокурором и г. Дальнегорска в ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К. Г. Абрамова».
Прокурорское вмешательство потребовалось и в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров. «Приморское лесничество» также попало под раздачу. Во многом, как сообщает прокуратура, ЧП случились в связи с ненадлежащим финансированием департаментом лесного хозяйства Приморского края указанной деятельности.
Михаил Грач.