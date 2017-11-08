Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
В Амурской области разбился пассажирский самолет
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в православие
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в прямом эфире
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
04:10 (мск), источник: VLADNEWS

Водитель погиб в Приморье в результате сердечного приступа

По данному факту проводится проверка.

В отел полиции поступило сообщение о ДТП в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло на улице Островского. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, в результате сердечного приступа 59-летний мужчина потерял управление автомобилем Mitsubishi Canter и совершил съезд с проезжей части на обочину дороги с последующим столкновением с припаркованным автомобилем Toyota Vista.

В результате автоаварии водитель Mitsubishi Canter скончался на месте происшествия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморье
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Белом доме прокомментировали 100-летие Октябрьской революции
Киев ввел санкции против 18 российских компаний
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь