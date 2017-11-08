Водитель погиб в Приморье в результате сердечного приступа

В отел полиции поступило сообщение о ДТП в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло на улице Островского. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, в результате сердечного приступа 59-летний мужчина потерял управление автомобилем Mitsubishi Canter и совершил съезд с проезжей части на обочину дороги с последующим столкновением с припаркованным автомобилем Toyota Vista.