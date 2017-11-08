Организатора азартных игр осудили в Тулуне
В Тулуне осужден организатор азартных игр.
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В Тулуне осужден организатор азартных игр.
В Тулуне организатору азартных игр Мировой судья судебного участка № 91 назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Как сообщает 7 ноября 2017 года
По приговору суда игровые автоматы, изъятые в ходе расследования уголовного дела, подлежат уничтожению, деньги из игровых автоматов конфискованы в пользу государства.