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04:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Организатора азартных игр осудили в Тулуне

В Тулуне осужден организатор азартных игр.

В Тулуне организатору азартных игр Мировой судья судебного участка № 91 назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Как сообщает 7 ноября 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, следствием установлено, что в июне и июле 2017 года в арендованном нежилом помещении в Тулуне он установил 16 игровых автоматов. Мужчина нанял работников, контролировал режим работы игрового салона, а также поступление, расходование денег, распоряжался прибылью от незаконного проведения азартных игр.

По приговору суда игровые автоматы, изъятые в ходе расследования уголовного дела, подлежат уничтожению, деньги из игровых автоматов конфискованы в пользу государства.

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