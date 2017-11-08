Организатора азартных игр осудили в Тулуне

В Тулуне организатору азартных игр Мировой судья судебного участка № 91 назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Как сообщает 7 ноября 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, следствием установлено, что в июне и июле 2017 года в арендованном нежилом помещении в Тулуне он установил 16 игровых автоматов. Мужчина нанял работников, контролировал режим работы игрового салона, а также поступление, расходование денег, распоряжался прибылью от незаконного проведения азартных игр.