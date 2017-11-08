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04:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Еще один район Приморья попал в тяжелую ситуацию

Из-за лесных пожаров в Лазовском районе Приморья введён режим ЧС муниципального уровня. Ранее режим ЧС был введён в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорске, сообщает Deita. ru со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, сейчас на территории Лазовского района действуют два лесных пожара на площади 700 гектаров.

«В тушении пожаров в районе принимает участие более 70 человек, задействованы около 10 единиц техники. Для усиления противопожарной группировки в Лазовский район прибыли сотрудники лесоохраны из Читы», — уточнили в ведомстве.

В связи со сложной пожарной обстановкой на территории района, руководство муниципалитета приняло решение ввести режим ЧС муниципального уровня.

Всего на сегодняшний день в Приморье действует 24 лесных пожара в шести муниципалитетах на площади около 2,3 тысячи гектаров.

«За сутки ликвидировано четыре пожара в Тернейском, Ольгинском, Кировском и Ханкайском районах на площади почти 120 гектаров, ещё восемь пожаров в Кавалеровском, Ольгинском районах, а также Дальнегорске и Уссурийске локализованоы на площади 800 гектаров», — прокомментировали в департаменте, добавив, что на тушении пожаров задействованы около 350 человек и более 50 единиц техники.

«Пожары тушат сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, Приморской поисково-спасательной службы, а также федерального резерва авиалесоохраны», — пояснили специалисты.

Кроме этого, в тушении очагов огня помогает и авиация МЧС России — вертолёт МЧС России Ми-8 вчера сбросил 12 тонн воды на горящие леса.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

«Только за вчерашний день задержано 29 человек, нарушивших запрет на посещение лесов», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала года оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов составила почти два миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

«За сутки 25 раз пожарные подразделения выезжали на тушение палов травы, возникло шесть новых пожаров, большинство из которых оперативно потушены», — прокомментировали в департаменте.

Напомним, по распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров, а также восстановить противопожарные минерализованные полосы. ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

Михаил Грач.

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