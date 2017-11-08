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08:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Лес возле поселка Зеленый мыс почернел от грязи и мусора

Лес возле поселка Зеленый Мыс превратился в огромную свалку. Бытовые отходы, строительный мусор, нечистоты — сегодня на каждом шагу. Везут — машинами. Вести получили видео, на котором видны и номера автомобилей и тех, кто превращает зеленую зону в гниющие завалы.

Источник: Вести - Новосибирск

Два разных видеофайла. Место одно. Окрестности поселка Зеленый Мыс. НА этом видео в лесу виден УАЗ голубого цвета. Виден и номер машины. Не стесняясь мужчины вытаскивают из нее какой то мусор. А на этих кадрах уже другой автомобиль. Грузовой. Можно рассмотреть и номера и рабочих. Опять же безо всякого стеснения они поясняют оператору, зачем вывалили в лесу большую кучу шлака — чуть позже сюда будут сливать нечистоты.

Именно на этих машинах — уверяют жители села — в лес и привозят тонны мусора с местного психоневрологического интерната.

Он расположен на окраине села. Евгений Карпов, приславший нам в редакцию видео, уверяет — знаю, что говорю — работаю в интернате. Просто ему, надоело смотреть, на то, как убивают лес. Ведь сам живет в поселке. И за грибами ходит и просто погулять.

Евгений Карпов, Житель села Зеленый мыс: «Раньше был старый директор — он давал трактор и это все убирали. Пришел новый директор Тарасенко… и трактор перестали давать… потом приехала лесная охрана, они перестали сюда возить, сделали другую свалку, возле пансионата и льют и валят там все.

За доказательствами далеко ходить не надо — кучи мусора, мешки с провизией- разбросаны прямо за высоким интернатовским забором.

Чуть дальше еще мешки,. Уже с гниющими овощами.

Ольга Салангина, Корреспондент: «Чуть дальше еще мешки,. то то гнилое. Да, возможно — это картошка из погреба, одиннадцать мешочков».

Все эти факты вместе с нашей съемочной группой зафиксировали и специалисты регионального департамента природных ресурсов. В самом интернате ушли в глухую оборону.

Татьяна Фарафонтова, Заведующая отделением Областного комплексного центра социальной адаптации граждан: «Со стороны учреждения никаких нарушений нет. Потому что, у нас заключен договор со специализированной организацией, которая занимается откачкой нечистот, а местное население само виновато, они нанимают коммерческий транспорт, который выливает нечистоты в лес… рядом с вашим интернатом? Да!».

Жители, конечно и сами особо не скрывают, что вывозить мусор некуда. Официальной свалки поблизости нет. Но чтобы так — машинами, да огромными кучами. Лес возле поселка Зеленый мыс уже не зеленый — почернел от грязи и гор мусора. Они повсюду. Не только в лесу, но и в обрыве, возле реки. Прямо рядом с табличкой — водоохранная зона. Кадры-достойные фильма ужасов. Искать режиссера теперь будут правоохранители. Лесными свалками в поселке Зеленый мыс заинтересовалась природоохранная прокуратура.

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