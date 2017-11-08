Больницей закончилось для пропавшей хабаровчанки возвращение из Приморья

Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.

Пропавшую Раису Яковенко, к поискам которой подключились сотрудники полиции и волонтеры, нашли накануне в Хабаровске. Прибыв около месяца назад из Приморья в краевую столицу, женщина в тот же день попала в больницу и все это время провела в медучреждении, сообщила корр. ИА AmurMedia региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Хабаровске Олеся Кутепова.

Напомним, о том, что 83-летняя Раиса Яковенко в начале октября бесследно пропала в краевой столице, ее родственники узнали только 1 ноября. Как только родные пожилой горожанки узнали об ее исчезновении, то сразу же написали заявление в полицию. Кроме того, к поискам пенсионерки подключился и местные волонтеры. Как оказалось, прибыв из Приморья в Хабаровск, женщина в тот же день «загремела» с инфарктом в больницу.