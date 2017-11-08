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05:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Больницей закончилось для пропавшей хабаровчанки возвращение из Приморья

Связаться с родными попавшая в беду женщина не могла больше месяца.

Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.

Пропавшую Раису Яковенко, к поискам которой подключились сотрудники полиции и волонтеры, нашли накануне в Хабаровске. Прибыв около месяца назад из Приморья в краевую столицу, женщина в тот же день попала в больницу и все это время провела в медучреждении, сообщила корр. ИА AmurMedia региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Хабаровске Олеся Кутепова.

Напомним, о том, что 83-летняя Раиса Яковенко в начале октября бесследно пропала в краевой столице, ее родственники узнали только 1 ноября. Как только родные пожилой горожанки узнали об ее исчезновении, то сразу же написали заявление в полицию. Кроме того, к поискам пенсионерки подключился и местные волонтеры. Как оказалось, прибыв из Приморья в Хабаровск, женщина в тот же день «загремела» с инфарктом в больницу.

— Пропавшую пенсионерку наконец нашли. Как выяснилось, этот месяц она провела в больнице. Серьезный недуг не позволил горожанке связаться со своими близкими. Сейчас с женщиной все нормально. Вчера из медучреждения ее должны были забрать родственники. Поиски завершены, — рассказала Олеся Кутепова.

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