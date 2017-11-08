В Иркутске художника обвиняют в убийстве женщины
Пока мужчина задержан.
Пока мужчина задержан.
Иркутские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, сообщает
Убийство было совершено 5 ноября в художественной мастерской. По основной версии следствия, во время пьяного застолья мужчина и женщина поругались, в результате чего подозреваемый ударил потерпевшую ножом. От полученных ранений иркутянка скончалась.
Под подозрением оказался ранее несудимый 36-летний художник из Ангарска, который фактически проживал в помещении, где нашли труп.
В настоящее время задержанному предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.