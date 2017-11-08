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05:13 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске художника обвиняют в убийстве женщины

Пока мужчина задержан.

Иркутские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Убийство было совершено 5 ноября в художественной мастерской. По основной версии следствия, во время пьяного застолья мужчина и женщина поругались, в результате чего подозреваемый ударил потерпевшую ножом. От полученных ранений иркутянка скончалась.

Под подозрением оказался ранее несудимый 36-летний художник из Ангарска, который фактически проживал в помещении, где нашли труп.

В настоящее время задержанному предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.

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