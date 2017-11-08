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05:16 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске нарушивший правила водитель набросился с кулаками на пожилого пешехода

В Красноярске оштрафовали водителя, который нарушил правила дорожного движения и едва не избил пенсионера.

На проспекте Свободный легковушка пыталась проехать на красный сигнал светофора и чуть не сбила пешеходов на «зебре». После перепалки нарушитель ПДД вышел из своей машины и толкнул пожилого человека, тот упал на асфальт. ГИБДД уже выписала хаму штраф в 1500 рублей и передала материалы в полицию. Сам мужчина вины не признаёт.


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