В Красноярске нарушивший правила водитель набросился с кулаками на пожилого пешехода

На проспекте Свободный легковушка пыталась проехать на красный сигнал светофора и чуть не сбила пешеходов на «зебре». После перепалки нарушитель ПДД вышел из своей машины и толкнул пожилого человека, тот упал на асфальт. ГИБДД уже выписала хаму штраф в 1500 рублей и передала материалы в полицию. Сам мужчина вины не признаёт.





