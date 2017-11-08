ОНФ: в Хабаровске и Владивостоке любят воровать крышки люков

Активистам Общероссийского народного фронта дороги Хабаровска и Владивостока больше всего запомнились открытыми ливнёвками. Угодить колесом в дыру можно на центральных улицах в обоих городах, но в дальневосточной столице нашли способ снизить интерес воров к люкам.

Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» подвели итоги своей поездки по крупным городам России. Они обратили отдельное внимание на Владивосток и Хабаровск, отметив, что в этих городах таинственно исчезают крышки ливнёвок. В результате опасно зияющую дыру можно встретить не только на окраинах, но и на центральных улицах столицы Приморского края. Причём такие места никак не обозначены дорожными знаками.

«Например, на улице Днепровской ещё в 2015 году инспекторы Народного фронта обнаружили, что крышки ливнёвки отсутствовали на всём протяжении нового участка ремонта. Через два года картина не изменилась — крышки на местах так и не появились. Из этого можно сделать однозначный вывод, что полиция не обращает должного внимания на эту проблему», — сообщает пресс-служба ОНФ.

В Хабаровске активисты также нашли много улиц, где можно легко провалиться колесом в яму. Но администрация города со следующего года начнёт менять металлические крышки на сделанные из композитных материалов, не пригодные для переплавки. Чиновники рассчитывают, что такие ливнёвки воров не заинтересуют.

Общественники также нашли позитивные примеры решения различных дорожных проблем. Например, в Тюменской области власти не жалеют денег на обустройство проезжих частей, благодаря чему их ремонт обеспечивается своевременно. А в Перми особое внимание уделяют безопасности трамвайных остановок.