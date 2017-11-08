Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Полпреду президента РФ может грозить пожизненный срок на Украине
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
05:29 (мск), источник: Восток Медиа

ОНФ: в Хабаровске и Владивостоке любят воровать крышки люков

Эксперты подвели итоги поездки по России и отметили города с особенностями.

Активистам Общероссийского народного фронта дороги Хабаровска и Владивостока больше всего запомнились открытыми ливнёвками. Угодить колесом в дыру можно на центральных улицах в обоих городах, но в дальневосточной столице нашли способ снизить интерес воров к люкам.

Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» подвели итоги своей поездки по крупным городам России. Они обратили отдельное внимание на Владивосток и Хабаровск, отметив, что в этих городах таинственно исчезают крышки ливнёвок. В результате опасно зияющую дыру можно встретить не только на окраинах, но и на центральных улицах столицы Приморского края. Причём такие места никак не обозначены дорожными знаками.

«Например, на улице Днепровской ещё в 2015 году инспекторы Народного фронта обнаружили, что крышки ливнёвки отсутствовали на всём протяжении нового участка ремонта. Через два года картина не изменилась — крышки на местах так и не появились. Из этого можно сделать однозначный вывод, что полиция не обращает должного внимания на эту проблему», — сообщает пресс-служба ОНФ.

В Хабаровске активисты также нашли много улиц, где можно легко провалиться колесом в яму. Но администрация города со следующего года начнёт менять металлические крышки на сделанные из композитных материалов, не пригодные для переплавки. Чиновники рассчитывают, что такие ливнёвки воров не заинтересуют.

Общественники также нашли позитивные примеры решения различных дорожных проблем. Например, в Тюменской области власти не жалеют денег на обустройство проезжих частей, благодаря чему их ремонт обеспечивается своевременно. А в Перми особое внимание уделяют безопасности трамвайных остановок.

РИА «Восток-Медиа» писало, что на Дальнем Востоке в конце лета 2017 года побывал федеральный эксперт ОНФ Дмитрий Цопов. Осмотрев дороги Владивостока и Хабаровска, он отметил, что в дальневосточной столице проезжая часть в целом намного лучше.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тарасенко и Цискаридзе поговорили о будущем приморского балета
Одного из пилотов летевшего в Хабаровский край Ан-2 не удалось спасти
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Белом доме прокомментировали 100-летие Октябрьской революции
Киев ввел санкции против 18 российских компаний
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь