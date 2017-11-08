Во Владивостоке задержан гостиничный вор
В полицию Владивостока поступило сообщение от администратора гостиницы, расположенной в районе улицы Котельникова. Женщина сообщила о краже.
В полицию Владивостока поступило сообщение от администратора гостиницы, расположенной в районе улицы Котельникова. Женщина сообщила о краже.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, злоумышленник воспользовался тем, что администратор отеля отвлеклась, проник в один из номеров и, похитив плазменный телевизор, скрылся.
По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания и сознался в еще одном аналогичном преступлении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.