Во Владивостоке задержан гостиничный вор

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, злоумышленник воспользовался тем, что администратор отеля отвлеклась, проник в один из номеров и, похитив плазменный телевизор, скрылся.

По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания и сознался в еще одном аналогичном преступлении.