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05:38 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке задержан гостиничный вор

В полицию Владивостока поступило сообщение от администратора гостиницы, расположенной в районе улицы Котельникова. Женщина сообщила о краже.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, злоумышленник воспользовался тем, что администратор отеля отвлеклась, проник в один из номеров и, похитив плазменный телевизор, скрылся.

По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания и сознался в еще одном аналогичном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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