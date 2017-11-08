В Братске полицейские помогли спасти застрявшую в заборе косулю

В Братске полицейские и спасатели освободили косулю, которая застряла между металлическими прутьями забора студенческого общежития на территории студгородка Братского государственного университета на ул. Солнечной. Как сообщает 8 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, прибывшие по вызову правоохранители предположили, что дикое животное пыталось проскочить сквозь ограждение, спасаясь от собак. Подручными средствами вызволить косулю из неожиданного плена оказалось невозможно, поэтому были вызваны специалисты из МЧС с гидравлическими ножницами для резки металла.