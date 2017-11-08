В Братске полицейские помогли спасти застрявшую в заборе косулю
В Приангарье экипаж
В Приангарье экипаж
В Братске полицейские и спасатели освободили косулю, которая застряла между металлическими прутьями забора студенческого общежития на территории студгородка Братского государственного университета на ул. Солнечной. Как сообщает 8 ноября 2017 года
Ожидая помощь, члены экипажа ППС полиции Павел Радимов, Феликс Самылов и Михаил Киселёв нашли верёвку, которой зафиксировали передние и задние ноги косули, чтобы животное, когда его освободят, не кинулось наутёк вблизи человеческого жилья. Операция по освобождению закончилась успешно. Косулю погрузили в автомобиль сотрудников спасательной службы, которые обещали выпустить заплутавшее животное в дикой природе.