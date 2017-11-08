«Огненное» ДТП на федеральной трассе в Заларинском районе Приангарья сняли на видео
Ролик с места происшествия опубликован в социальной сети «ВКонтакте».
Ролик с места происшествия опубликован в социальной сети «ВКонтакте».
Страшное ДТП на федеральной трассе в Заларинском районе Иркутской области,
Напомним, что столкновение легковушки и фуры произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе 6 ноября, примерно в 19.00. Мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в салоне ВАЗа, погибли. Еще одного малыша госпитализировали, однако накануне, 7 ноября, он скончался в больнице от полученных в результате аварии травм. Известно, что в результате дорожной аварии кабина грузовика загорелась.