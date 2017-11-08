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05:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Огненное» ДТП на федеральной трассе в Заларинском районе Приангарья сняли на видео

Ролик с места происшествия опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

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Страшное ДТП на федеральной трассе в Заларинском районе Иркутской области, из-за которой погибло четыре человека, сняли на видео. Ролик «огненной» аварии опубликован в группе «ДТП38RUS» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, что столкновение легковушки и фуры произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе 6 ноября, примерно в 19.00. Мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в салоне ВАЗа, погибли. Еще одного малыша госпитализировали, однако накануне, 7 ноября, он скончался в больнице от полученных в результате аварии травм. Известно, что в результате дорожной аварии кабина грузовика загорелась.

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