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06:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Самосвал задавил рабочего на стройке в Хабаровске

Экспресс-тест показал, что шофер многотонной машины был пьян.

На стройплощадке детского спортивно-развивающего центра в Хабаровске самосвал КамАЗ наехал на двоих рабочих. Один из них погиб на месте, сообщает портал «Губерния».

Инцидент произошел во вторник, 7 ноября, на улице Подгаева. Как рассказал водитель КамАЗа, он двигался по стройплощадке задним ходом и случайно наехал на людей.

«Сдавал назад, посигналил, никто не откликнулся. Я вышел, посмотрел, как бы никого нет — в стороне стоят рабочие. Я опять залез, посигналил, по зеркалам посмотрел — никого нет, начал сдавать назад. [Потом] начались крики, я не понял, еще чуть-чуть сдал. Остановился, смотрю — мне машут рукой. Сдал вперед где-то метра на полтора. Вышел, назад побежал — там лежат двое», — рассказал шофер.

По его словам, сразу после происшествия пострадавшие были живы, но позже один из них скончался. На стройке этот мужчина проработал всего несколько дней, документов при нем не нашли. Выжившего рабочего госпитализировали с переломом ноги.

Водитель самосвала трудился на стройке месяц, страховой полис у его машины оказался просрочен. Тест на трезвость 33-летний мужчина провалил. Шофер утверждал, что выпил уже после трагедии.

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