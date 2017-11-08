Самосвал задавил рабочего на стройке в Хабаровске

На стройплощадке детского
Инцидент произошел во вторник, 7 ноября, на улице Подгаева. Как рассказал водитель КамАЗа, он двигался по стройплощадке задним ходом и случайно наехал на людей.
«Сдавал назад, посигналил, никто не откликнулся. Я вышел, посмотрел, как бы никого нет — в стороне стоят рабочие. Я опять залез, посигналил, по зеркалам посмотрел — никого нет, начал сдавать назад. [Потом] начались крики, я не понял, еще
По его словам, сразу после происшествия пострадавшие были живы, но позже один из них скончался. На стройке этот мужчина проработал всего несколько дней, документов при нем не нашли. Выжившего рабочего госпитализировали с переломом ноги.
Водитель самосвала трудился на стройке месяц, страховой полис у его машины оказался просрочен. Тест на трезвость 33-летний мужчина провалил. Шофер утверждал, что выпил уже после трагедии.