Жители Хабаровского края жертвуют жизнями ради тепла

С начала года на территории Хабаровского края загорелась почти тысяча жилых помещений из-за неправильного использования обогревателей различного типа. В таких пожарах уже погибли 19 человек и 36 получили травмы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Чаще всего возгорания происходят в частных и деревянных многоквартирных дома, где используются печи или электрообогреватели. В этом году 255 пожаров произошло из-за неисправности печи и 678 — из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В прошлом году статистика показывала худшие результаты — за аналогичный период таких возгораний было 325 и 673 соответственно, в них погибли 30 человек, ещё 28 получили травмы.

«К сожалению, независимо от причин возгораний, вина лежит на человеке. Вовремя не отремонтированная печь, нарушения при установке отопительного оборудование, использование самодельных обогревательных приборов, ветхая и несправная электропроводка — это те факторы, которые способствуют возникновения пожаров. С понижением температуры также возрастает нагрузка на электросети и котельное оборудование», — поделился заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Владимир Решетов.