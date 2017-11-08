Жители Хабаровского края жертвуют жизнями ради тепла
Неосторожное использование обогревателей стало причиной почти тысячи пожаров в этом году.
Неосторожное использование обогревателей стало причиной почти тысячи пожаров в этом году.
С начала года на территории Хабаровского края загорелась почти тысяча жилых помещений
Чаще всего возгорания происходят в частных и деревянных многоквартирных дома, где используются печи или электрообогреватели. В этом году 255 пожаров произошло
«К сожалению, независимо от причин возгораний, вина лежит на человеке. Вовремя не отремонтированная печь, нарушения при установке отопительного оборудование, использование самодельных обогревательных приборов, ветхая и несправная электропроводка — это те факторы, которые способствуют возникновения пожаров. С понижением температуры также возрастает нагрузка на электросети и котельное оборудование», — поделился заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Владимир Решетов.
Сотрудники «чрезвычайного» ведомства рекомендуют людям тщательно контролировать способы обогрева помещения, следить за состоянием приборов и ни в коем случае не доверять это детям.