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07:08 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге за ночь сгорели два авто

Два автомобиля сгорело за ночь в Екатеринбурге, сообщает МЧС по Свердловской области.

Первый вызов поступил на пульт дежурного в 01:24. По улице Колхозников горел ВАЗ 2106.

Как сообщают очевидцы, владелец авто приехал в магазин, а когда вернулся с покупками, от машины уже ничего не осталось. МЧС сообщает, что семь спасателей потушили огонь за две минуты.

В 02:24 по улице Циолковского загорелся Mercedes-Benz GLS 350d. Огонь охватил салон и мотор машины. Тушили пожар также семь спасателей. Огонь ликвидировали за две минуты.

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