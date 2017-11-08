В Екатеринбурге за ночь сгорели два авто

Первый вызов поступил на пульт дежурного в 01:24. По улице Колхозников горел ВАЗ 2106.

Как сообщают очевидцы, владелец авто приехал в магазин, а когда вернулся с покупками, от машины уже ничего не осталось. МЧС сообщает, что семь спасателей потушили огонь за две минуты.