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06:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

Прокуратура Красноярска выявила хищения на капремонтах в центре города

Виновными в ненадлежащем контроле названы департамент городского хозяйства администрации города и МКУ «УДИБ».

Источник: РИА "Новости"

По результатам прокурорской проверки выявлены факты неэффективного расходования и хищения бюджетных средств.

Контракты, заключенные МКУ «УДИБ» с ООО «ПромСтрой» и ООО ИЦ «СпецПромПроект», на проведение работ по капитальному ремонту ул. Карла Маркса и пр. Мира по срокам сорваны.

Проверкой установлен факт оплаты заказчиком ООО ИЦ «СпецПромПроект» не выполненных работ, искажения исполнительной документации, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств. Материалы переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Укладка полимерной решетки, предусмотренной проектом ремонта ул. Маркса подрядной организацией не выполнено, что не обеспечит запланированный срок службы дорожного полотна, и приведет к дополнительным бюджетным расходам.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

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