Прокуратура Красноярска выявила хищения на капремонтах в центре города
Виновными в ненадлежащем контроле названы департамент городского хозяйства администрации города и МКУ «УДИБ».
Виновными в ненадлежащем контроле названы департамент городского хозяйства администрации города и МКУ «УДИБ».
По результатам прокурорской проверки выявлены факты неэффективного расходования и хищения бюджетных средств.
Контракты, заключенные МКУ «УДИБ» с ООО «ПромСтрой» и ООО ИЦ «СпецПромПроект», на проведение работ по капитальному ремонту ул. Карла Маркса и пр. Мира по срокам сорваны.
Проверкой установлен факт оплаты заказчиком ООО ИЦ «СпецПромПроект» не выполненных работ, искажения исполнительной документации, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств. Материалы переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Укладка полимерной решетки, предусмотренной проектом ремонта ул. Маркса подрядной организацией не выполнено, что не обеспечит запланированный срок службы дорожного полотна, и приведет к дополнительным бюджетным расходам.
Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.