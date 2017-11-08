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07:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пропавшая в Челябинске 13-летняя девочка найдена живой

О местонахождении 18-летнего приятеля девочки пока ничего не известно.

Школьница, пропавшая в Челябинске 6 ноября, найдена живой, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Предполагалось, что 13-летняя девочка ушла из дома на прогулку с 18-летним парнем. Волонтёрам удалось отыскать несовершеннолетнюю челябинку вечером 7 ноября, однако о местонахождении её старшего приятеля по-прежнему ничего не известно.

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Напомним, пропажа школьницы стала поводом для начала доследственной проверки.

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