Пропавшая в Челябинске 13-летняя девочка найдена живой

Предполагалось, что 13-летняя девочка ушла из дома на прогулку с 18-летним парнем. Волонтёрам удалось отыскать несовершеннолетнюю челябинку вечером 7 ноября, однако о местонахождении её старшего приятеля по-прежнему ничего не известно.