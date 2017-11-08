Пропавшая в Челябинске 13-летняя девочка найдена живой
О местонахождении 18-летнего приятеля девочки пока ничего не известно.
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О местонахождении 18-летнего приятеля девочки пока ничего не известно.
Школьница, пропавшая в Челябинске 6 ноября, найдена живой, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».
Предполагалось, что 13-летняя девочка ушла из дома на прогулку с 18-летним парнем. Волонтёрам удалось отыскать несовершеннолетнюю челябинку вечером 7 ноября, однако о местонахождении её старшего приятеля
Напомним, пропажа школьницы стала поводом для начала доследственной проверки.