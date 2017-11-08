На Окружной дороге Омска произошло столкновение пяти машин

В одном из популярных омских пабликов выложили фотографии аварии, которая произошла поздним вечером вторника на Окружной дороге в Омске (посёлок Чкаловский).

На фото видно, что в столкновении участвуют два легковых автомобиля, два микроавтобуса и КамАЗ.

По словам очевидцев, у грузовика отказали тормоза или его занесло на скользкой дороге. Однако другие утверждают, что вначале столкнулись две легковые машины, а в них уже, не успев вовремя среагировать, врезались ещё три.