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07:04 (мск), источник: АиФ Омск

На Окружной дороге Омска произошло столкновение пяти машин

Очевидцы выложили в фотографии в Сеть.

В одном из популярных омских пабликов выложили фотографии аварии, которая произошла поздним вечером вторника на Окружной дороге в Омске (посёлок Чкаловский).

На фото видно, что в столкновении участвуют два легковых автомобиля, два микроавтобуса и КамАЗ.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, у грузовика отказали тормоза или его занесло на скользкой дороге. Однако другие утверждают, что вначале столкнулись две легковые машины, а в них уже, не успев вовремя среагировать, врезались ещё три.

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