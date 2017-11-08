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07:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовая авария: в Уфе столкнулись шесть машин

Одну из иномарок занесло и развернуло.

Минувшей ночью, 7 ноября, в Уфе на Индустриальном шоссе произошло серьезное ДТП — здесь столкнулись шесть машин.

По предварительным данным «Дорожного патруля», Фольксваген занесло и развернуло поперёк дороги, после чего он по касательной столкнулся с Чери. От удара «китайца» отбросило на три припаркованных автомобиля. Фольксваген тем временем нашел новую жертву — он врезался в Ладу.

Удар был такой силы, что у немецкой иномарки оторвало двигатель. Водителя «Черри Амулет» был доставлен в больницу с различными травмами. Обстоятельства выясняются.

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