Массовая авария: в Уфе столкнулись шесть машин
Одну из иномарок занесло и развернуло.
Одну из иномарок занесло и развернуло.
Минувшей ночью, 7 ноября, в Уфе на Индустриальном шоссе произошло серьезное ДТП — здесь столкнулись шесть машин.
По предварительным данным «Дорожного патруля», Фольксваген занесло и развернуло поперёк дороги, после чего он по касательной столкнулся с Чери. От удара «китайца» отбросило на три припаркованных автомобиля. Фольксваген тем временем нашел новую жертву — он врезался в Ладу.
Удар был такой силы, что у немецкой иномарки оторвало двигатель. Водителя «Черри Амулет» был доставлен в больницу с различными травмами. Обстоятельства выясняются.