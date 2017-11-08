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07:28 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматинской области задержаны грабители, избившие битой пенсионера-предпринимателя

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на пенсионера, занимавшегося продажей меда, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Источник: Newtimes.kz

По информации пресс-службы ДВД области преступление зарегистрировано в городе Текели, где 29 октября трое мужчин в масках ворвались в дом пенсионера, специализирующегося на производстве и торговле меда (мужчина владеет пасекой и магазином по продаже меда).

Они избили 68-летнего мужчину битой, связали, завладели его имуществом и денежными средствами, выкрав около 3 млн тенге.

В течении следующих нескольких дней полиции удалось установить и задержать подозреваемых в тяжком преступлении, оказавшихся тремя жителями этого же города, одного из которых оперативники криминальной полиции региона задержали в Астане.

Как выяснилось, задержанные лица ранее неоднократно привлекались к ответственности за кражи. В качестве вещественных доказательств у подозреваемых изъято различное имущество, приобретенное на похищенные деньги в Алматы.

«Уголовное расследование по факту проводится согласно ст. 192 ч.3 УК РК “Разбой”. Арест задержанных санкционирован городским судом с содержанием под стражей в Текелийском ГОВД» — резюмировали в пресс-службе.

Полиция продолжает проверку задержанных на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, имевших место на территории региона.

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