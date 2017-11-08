В Алматинской области задержаны грабители, избившие битой пенсионера-предпринимателя
Полицейские задержали подозреваемых в нападении на пенсионера, занимавшегося продажей меда, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Полицейские задержали подозреваемых в нападении на пенсионера, занимавшегося продажей меда, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
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Они избили 68-летнего мужчину битой, связали, завладели его имуществом и денежными средствами, выкрав около 3 млн тенге.
В течении следующих нескольких дней полиции удалось установить и задержать подозреваемых в тяжком преступлении, оказавшихся тремя жителями этого же города, одного из которых оперативники криминальной полиции региона задержали в Астане.
Как выяснилось, задержанные лица ранее неоднократно привлекались к ответственности за кражи. В качестве вещественных доказательств у подозреваемых изъято различное имущество, приобретенное на похищенные деньги в Алматы.
«Уголовное расследование по факту проводится согласно ст. 192 ч.3 УК РК “Разбой”. Арест задержанных санкционирован городским судом с содержанием под стражей в Текелийском ГОВД» — резюмировали в
Полиция продолжает проверку задержанных на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, имевших место на территории региона.