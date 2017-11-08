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07:09 (мск), источник: Nur.kz

40 человек эвакуированы из горящей многоэтажки в Караганде

40 человек, в том числе 7 детей, эвакуированы из горящей многоэтажки в Караганде. На месте возгорания обнаружено тело неизвестного погибшего мужчины, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Экстренно покинуть квартиры в 3 часа ночи были вынуждены жители дома номер 8, 23-го микрорайона, который находится в Пришахтинске. Они были разбужены соседями, сообщившими о пожаре на первом этаже.

Как стало известно, возгорание произошло на рынке «Универсальный», который расположен на первом этаже четырехэтажного дома.

«На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение на площади 15 квадратных метров. Пожарными из подъезда было эвакуировано 40 человек, в том числе 7 детей. Пожар локализован 03.59 и ликвидирован в 04.15. На месте пожара обнаружен погибший мужчина, данные устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В ликвидации пожара были задействованы 27 человек личного состава и 6 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС. Причины возгорания устанавливаются.

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