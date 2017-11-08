40 человек эвакуированы из горящей многоэтажки в Караганде

Источник: Nur.kz

Экстренно покинуть квартиры в 3 часа ночи были вынуждены жители дома номер 8, 23-го микрорайона, который находится в Пришахтинске. Они были разбужены соседями, сообщившими о пожаре на первом этаже.

Как стало известно, возгорание произошло на рынке «Универсальный», который расположен на первом этаже четырехэтажного дома.

«На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение на площади 15 квадратных метров. Пожарными из подъезда было эвакуировано 40 человек, в том числе 7 детей. Пожар локализован 03.59 и ликвидирован в 04.15. На месте пожара обнаружен погибший мужчина, данные устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.