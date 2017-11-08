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06:53 (мск), источник: СуперОмск

Полиция объявила результаты проверки омских ТЦ на минирование

Череда звонков 7 ноября о минировании зданий в Омске оказалось ложной.

В пресс-службе УМВД России по Омской области заявили, что в ходе проверок опасных предметов обнаружено не было.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 7 ноября по Омску прокатилась волна эвакуаций. Здания в срочном порядке пришлось покинуть посетителям торговых центров. Эвакуации прошли, предположительно, из 18 объектов: ТОК «Флагман», ТВК «Каскад», ТЦ «Маяк Молл», ТОК «Герцен Plaza», ТЦ «Маяк», ТК «Европа» МФК «Континент» «МЕГА», ТЦ Festival City, ТЦ «АТ-Маркет» на Дианова, ТЦ «АТ-Маркет» на «Московке», КЦ «Галактика», ТК «Пять звезд», Первомайский рынок, «Голубой огонек», СК «Красная звезда», «Казачья слобода», «Триумф». Первая массовая эвакуация из-за ложных звонков о минировании прошла 10 сентября в единый день голосования. Тогда людей выводили из развлекательных центров и административных зданий.

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