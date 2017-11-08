Полиция объявила результаты проверки омских ТЦ на минирование
Череда звонков 7 ноября о минировании зданий в Омске оказалось ложной.
Череда звонков 7 ноября о минировании зданий в Омске оказалось ложной.
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Как ранее сообщал «СуперОмск», 7 ноября по Омску прокатилась волна эвакуаций. Здания в срочном порядке пришлось покинуть посетителям торговых центров. Эвакуации прошли, предположительно, из 18 объектов: ТОК «Флагман», ТВК «Каскад», ТЦ «Маяк Молл», ТОК «Герцен Plaza», ТЦ «Маяк», ТК «Европа» МФК «Континент» «МЕГА», ТЦ Festival City, ТЦ «АТ-Маркет» на Дианова, ТЦ «АТ-Маркет» на «Московке», КЦ «Галактика», ТК «Пять звезд», Первомайский рынок, «Голубой огонек», СК «Красная звезда», «Казачья слобода», «Триумф». Первая массовая эвакуация