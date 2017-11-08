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07:06 (мск), источник: Baikal-info.ru

Полиция ищет парней, которые повредили банкомат в Иркутске

Денежное вознаграждение объявлено в Иркутске за информацию, которая поможет найти подозреваемых в повреждении банкомата с использованием газового оборудования.

Предполагается, что к инциденту могут быть причастны трое мужчин в возрасте 20−25 лет. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, преступление было совершено около 4.00 8 ноября 2017 года в строении в мкр-не Юбилейном, где располагается зона самообслуживания банка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изучаются записи камер наружного наблюдения, обнаружены и изъяты предполагаемые орудия совершения преступления. Следователи ОВД возбудили уголовное дело, устанавливаются свидетели и очевидцы случившегося.

Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по телефонам: 8 (3952) 21−68−05 либо 02 (102 с мобильного), или в ГУ МВД России по Иркутской области — 8 (3952) 21−65−11.

Как пояснили «Байкал Инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, утром 8 ноября пожарные тушили возгорание в указанном строении. Прибыв на тушение, огнеборцы обнаружили внутри помещения газовый баллон.

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