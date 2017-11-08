Полиция ищет парней, которые повредили банкомат в Иркутске
Денежное вознаграждение объявлено в Иркутске за информацию, которая поможет найти подозреваемых в повреждении банкомата с использованием газового оборудования.
Денежное вознаграждение объявлено в Иркутске за информацию, которая поможет найти подозреваемых в повреждении банкомата с использованием газового оборудования.
Предполагается, что к инциденту могут быть причастны трое мужчин в возрасте 20−25 лет. Как сообщает
На месте происшествия работает
Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по телефонам:
Как пояснили «Байкал Инфо» в