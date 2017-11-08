Двух школьниц из ЕАО ищут в Хабаровске полиция и волонтеры

Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.

Двух несовершеннолетних подруг из ЕАО ищут сегодня в Хабаровске сотрудники полиции и волонтеры. Школьницы пропали в краевом центре еще на прошлой неделе, и до настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно, сообщила корр. ИА AmurMedia региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Хабаровске Олеся Кутепова.

Жительницы села Партизанского в Смидовичском районе Еврейской автономной области 13-летняя Ольга Иванова и 14-летняя Ирина Гарифулина ушли из дома в минувший четверг, 2 ноября. Как выяснилось, девочки отправились в соседний регион.

— Пропавшие школьницы сейчас находятся в Хабаровске. Об этом нам сообщили сами родители девочек. В краевой столице их видели и очевидцы. К тому же об этом своим близким сообщила одна из беглянок. Если верить словам подростков, с ними якобы все в порядке. Заявление в полиции родные девочек подали еще на прошлой неделе, 3 ноября. Подруги пропадали и ранее, но так долго они отсутствуют первый раз. Сейчас пытаемся найти подруг через их друзей, проверяем всю поступающую к нас информацию, — рассказала о ходе поисков Олеся Кутепова.

Следует отметить, «потеряшки» из соседнего региона в последнее время находят пристанище в Хабаровске все чаще. Так, в сентябре текущего года сотрудники и волонтеры искали в краевом центре 18-летнюю жительницу поселка Николаевка Смидовичского района ЕАО Кристину Панфилович. В это же время по Сети разлетелось ужасающее сообщение о том, что недалеко от упомянутого населенного пункта нашли человеческие останки. Однако получить у следственных органов информацию, принадлежат ли найденные фрагменты тела пропавшей девушке, на тот момент, увы, так и не удалось.