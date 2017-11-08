Опасный схрон найден в Приморье
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружены и изъяты сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Кировском районе, сообщает Deita. ru.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружены и изъяты сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Кировском районе, сообщает Deita. ru.
В рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, сотрудниками Службы в Дальнереченске, был обнаружен схрон: 1 карабин калибра 5,6 мм и 60 патронов калибра 7,62 мм.
В настоящее время изъятый арсенал направлен на экспертизу. По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Михаил Грач.