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07:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Опасный схрон найден в Приморье

Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружены и изъяты сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Кировском районе, сообщает Deita. ru.

В рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, сотрудниками Службы в Дальнереченске, был обнаружен схрон: 1 карабин калибра 5,6 мм и 60 патронов калибра 7,62 мм.

В настоящее время изъятый арсенал направлен на экспертизу. По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Михаил Грач.

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