Опасный схрон найден в Приморье

В рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, сотрудниками Службы в Дальнереченске, был обнаружен схрон: 1 карабин калибра 5,6 мм и 60 патронов калибра 7,62 мм.

В настоящее время изъятый арсенал направлен на экспертизу. По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.