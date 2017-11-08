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07:13 (мск), источник: СуперОмск

Суд объяснил, почему дал Фоминой реальный срок вместо условного

Как ранее сообщалось, Первомайский суд вынес приговор двум бывшим министрам Омской области, в том числе возглавлявшей Минфин Рите Фоминой.

За необоснованное предоставление «Мостовику» аванса на 205 млн рублей под строительство метро она получила 2 года реального срока, хотя прокуратура запрашивала 4 года условно. В мотивировке приговора объясняется, почему было избрано такое наказание:

«В целях исправления подсудимых, предупреждения совершения ими новых преступлений, а также в целях установления социальной справедливости, суд назначает наказание в виде реального лишения свободы, не усматривая оснований для применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, полагая, что менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижения цели наказания».

Вместе с тем суд подчеркнул, что назначил срок ниже низшего предела, определенного статьей. Совокупность смягчающих обстоятельств, признанных судом в отношении Фоминой, дает суду основания отнести эти обстоятельства к исключительным.

Отметим, ранее гособвинитель Дмитрий Казанник прокомментировал, что пока обвинению сложно оценивать суровость приговора в отношении Фоминой.

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