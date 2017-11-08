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07:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омске Росгвардия задержала похитителя дорожного знака

Мужчина пытался сдать дорожный знак в пункт приема цветного металла.

Накануне в Омске был задержан неоднократно судимый 44-летний мужчина. Сотрудники вневедомственной охраны днем 6 ноября обратили внимание на омича, который шел по улице Энтузиастов с дорожным знаком «Пешеходный переход» и его опорой в руках.

Представителям Росгвардии мужчина рассказал, что намеревается сдать знак в пункт приема цветных металлов. Пояснить, откуда у него появился дорожный знак, он не смог. В ходе проверки было установлено, что омич был неоднократно судим за хищение чужого имущества.

Подозреваемого доставили в территориальный пункт полиции для дальнейшего разбирательства. По факту кражи дорожного знака проводится проверка.

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